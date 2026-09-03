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Volleybalsters verliezen op EK in kwartfinale van Polen

Sport
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 17:34
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ISTANBUL (ANP) - De Nederlandse volleybalsters zijn in de kwartfinales van het EK uitgeschakeld. Het team van bondscoach Felix Koslowski verloor in Istanbul met 3-1 in sets van Polen (16-25 25-20 20-25 23-25).
Oranje eindigde op het vorige EK in 2023 als derde. De enige gouden medaille werd in 1995 veroverd. De ploeg is de nummer 10 van de wereldranglijst. De Poolse volleybalsters staan op de vierde plaats.
Polen nam in de eerste set al snel een voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In de tweede set lag het initiatief bij Nederland, dat vooral via de punten van Elles Dambrink de voorsprong behield. Polen was weer sterker in de derde set, waardoor Oranje de vierde set moest winnen.
Vierde set
Halverwege de vierde set namen de Poolse speelsters een marge van 3 punten, maar Nederland knokte zich terug en nam zelf een voorsprong van 3 punten. Polen trok de stand weer gelijk tot 21-21 en kreeg op 24-22 twee matchpoints. De eerste ging met de service in het net, maar op het tweede matchpoint maakte Polen het af.
Dambrink was bij Oranje topscorer met 18 punten. Marrit Jasper was goed voor 15 punten en Indy Baijens maakte er 11.
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