Hondius komt zondagochtend bij Tenerife, daarna naar Rotterdam

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius komt zondag om 5.30 uur lokale tijd aan bij Tenerife. Het gaat voor anker in de buurt van Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Vanaf ongeveer 08.00 uur lokale tijd kunnen de eerste mensen naar de wal worden gebracht. Daarna gaan ze meteen door naar het vliegveld, heeft de rederij Oceanwide Expeditions zaterdagavond laten weten.

Een paar bemanningsleden blijven achter op het schip. Zij varen na bevoorrading naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. Dat de Hondius naar Nederland zou komen, was al wel bekend, maar de bestemming nog niet.