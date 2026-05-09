Veel politie in Ter Apel bij demonstraties asielzoekerscentrum

door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 13:19
TER APEL (ANP) - In en rondom Ter Apel is zaterdag veel politie aanwezig voor aangekondigde demonstraties rondom het asielzoekerscentrum in de Groningse plaats. Er zijn onder meer politieagenten op paarden en op motoren. Ook rijden verschillende busjes van de mobiele eenheid rond. Bij het aanmeldcentrum staat een handvol demonstranten met Nederlandse vlaggen, zag een ANP-fotograaf.
Volgens RTV Noord maken omwonenden van het asielcomplex zich zorgen over hun veiligheid. Dat hebben ze eerder gemeld aan de gemeente. Een gebrek aan informatie leidde tot onrust.
Defend Netherlands, eerder betrokken bij de rellen op het Malieveld in Den Haag en verschillende anti-azc-protesten, had aangekondigd zaterdagmiddag te willen demonstreren bij het aanmeldcentrum, tegen azc's, maar kondigde later aan niet te komen.
