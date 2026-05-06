ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hondius wil zaterdag aanmeren in Tenerife

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 14:42
anp060526112 1
SANTA CRUZ (ANP) - Oceanwide, de Nederlandse rederij achter het cruiseschip waarop een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, heeft een aanmeerverzoek gedaan bij een haven in Tenerife. Dat melden Spaanse media op gezag van de president van de Canarische Eilanden, waar Tenerife deel van uitmaakt. Hij noemt daarbij zaterdag als aankomstdag.
Meerdere opvarenden van de MV Hondius raakten de afgelopen weken besmet met het hantavirus. Drie van hen zijn overleden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat het om de van mens-op-mens overdraagbare Andesvariant.
De Hondius ligt al geruime tijd voor de kust van Kaapverdië, waar het van lokale autoriteiten niet mag aanmeren uit veiligheidsoverwegingen. De hoogste bestuurder van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, liet zich eerder negatief uit over het Spaanse besluit de Hondius te laten aanmeren. Daartoe werd besloten na een verzoek van de WHO. Volgens het lokale bestuur zijn er onvoldoende veiligheidsgaranties gegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading