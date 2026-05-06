Hondius wil zaterdag aanmeren in Tenerife

SANTA CRUZ (ANP) - Oceanwide, de Nederlandse rederij achter het cruiseschip waarop een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, heeft een aanmeerverzoek gedaan bij een haven in Tenerife. Dat melden Spaanse media op gezag van de president van de Canarische Eilanden, waar Tenerife deel van uitmaakt. Hij noemt daarbij zaterdag als aankomstdag.

Meerdere opvarenden van de MV Hondius raakten de afgelopen weken besmet met het hantavirus. Drie van hen zijn overleden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat het om de van mens-op-mens overdraagbare Andesvariant.

De Hondius ligt al geruime tijd voor de kust van Kaapverdië, waar het van lokale autoriteiten niet mag aanmeren uit veiligheidsoverwegingen. De hoogste bestuurder van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, liet zich eerder negatief uit over het Spaanse besluit de Hondius te laten aanmeren. Daartoe werd besloten na een verzoek van de WHO. Volgens het lokale bestuur zijn er onvoldoende veiligheidsgaranties gegeven.