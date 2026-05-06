Trump: als Iran niet akkoord gaat, beginnen de bombardementen

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 14:44
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met Amerikaanse eisen. "Als ze niet instemmen, beginnen de bombardementen", schrijft Trump op zijn Truth Social.
Volgens Trump zullen deze bombardementen "helaas op een veel hoger niveau en met een veel hogere intensiteit dan voorheen" plaatsvinden. Eerder op woensdag meldde nieuwssite Axios dat het Witte Huis dicht bij een conceptovereenkomst denkt te zijn met Iran.
De VS zouden hier binnen twee dagen antwoord van Iran op verwachten. In de overeenkomst wordt onder meer gesproken over het verrijken van uranium en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden.
Trump schrijft dat als Iran akkoord gaat, dit een eind maakt aan de operatie "Epic Fury" en de blokkade in de Straat van Hormuz. Sinds de oorlog tegen Iran begon, houdt dat land de belangrijke zeestraat zo goed als afgesloten. De VS kwamen daarop met een eigen blokkade voor aan Iran gelieerde schepen.
