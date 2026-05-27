Hongaars parlement houdt terugtrekking uit ICC tegen

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 11:33
BOEDAPEST (ANP/AFP) - Het Hongaarse parlement heeft gestemd voor het ongedaan maken van de terugtrekking van het land uit het Internationaal Strafhof (ICC). De terugtrekking werd in gang gezet door voormalig premier Viktor Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar liet eerder al weten die terug te willen draaien.
De terugtrekking zou op 2 juni officieel zijn geworden. Het parlement telt 199 leden, van wie er 133 voor de terugdraaiing stemden. Vijf parlementariërs onthielden zich van stemming en 37 stemden tegen.
Het ICC vaardigde arrestatiebevelen uit voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tegen vertegenwoordigers van Israël, dat gold als belangrijke bondgenoot van Hongarije onder Orbán. De voormalig premier maakte tijdens een bezoek van Netanyahu, tegen wie ook een arrestatiebevel is uitgevaardigd, bekend dat Hongarije zou vertrekken uit het ICC. Dat werd gezien als een manier om Netanyahu niet te hoeven arresteren.
