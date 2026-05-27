Gouden Kalf-winnaar Marcel Musters zit in de schulden en doet emotionele oproep om geld te doneren: ‘Wie niet waagt, die niet wint’

Acteur Marcel Musters, bij het grote publiek bekend van series als Penoza, Gooische Vrouwen en Hertenkamp durft te vragen. De 66-jarige Gouden Kalf-winnaar maant zijn volgers op Instagram aan om hem financieel te helpen. Met een emotionele oproep hoopt hij zijn oplopende schulden eindelijk onder controle te krijgen.

In een persoonlijke video vertelt Musters openhartig over de zware jaren die achter hem liggen. Gezondheidsproblemen dwongen hem zijn leven drastisch om te gooien. “Ik heb een paar zware jaren achter de rug, moest rustig aan doen en ook mijn hart bleek niet goed te zijn.”

Schulden en stress

Door zijn medische situatie kon de acteur niet meer blijven wonen waar hij zat. Hij verhuisde naar een benedenwoning. Dat bracht opnieuw hoge kosten met zich mee. “Daar ben ik heel blij om, maar heb wel allerlei schulden moeten maken ook omdat ik veel medische kosten zelf moest betalen.”

Hoe diep hij precies in de schulden zit, houdt hij voor zichzelf. Maar duidelijk is wel dat de financiële druk hem niet in de koude kleren is gaan zitten. “Het is helaas echt heel veel. Ik weet zeker dat de stress over geld niet goed is geweest voor mijn hart.”

'Wie niet waagt, die niet wint'

Lang twijfelde Musters of hij zijn situatie wel openbaar moest maken. Uiteindelijk besloot hij toch de stap te zetten. “Ik dacht: stel je voor dat ik dat zou doen? Kan ik dat maken? Ik heb er heel lang over nagedacht, maar wie niet waagt, die niet wint. Dus ik waag het erop.”

Zijn inzamelingsactie kreeg de naam Hallo Medemens. Die naam komt niet uit de lucht vallen. “Ik heb dit project Hallo Medemens genoemd, omdat ik elk jaar bonbons breng bij psychiatrische zorginstelling Reinier van Arkel in Vught waar ik vroeger werkte.”

Ondanks alle zorgen klinkt Musters strijdvaardig. Na zijn verjaardag op 6 juni wil hij de balans opmaken. Maar de actie is sowieso al een succes volgens hem. “Ik ben nu al overweldigd door de reacties die ik heb gekregen.”

