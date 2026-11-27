BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán heeft een conservatieve denktank opgericht, de Pro Patrio International Foundation. Dat meldt Politico. Europarlementariër en voormalig politiek adviseur van het voormalige regeringshoofd, Balázs Orbán, moet het instituut gaan leiden. Balázs Orbán is net als Viktor Orbán lid van de rechtse Fidesz-partij, maar ondanks de gedeelde achternaam geen familie.

De denktank wil naar eigen zeggen "ideeën voor een soevereine en geciviliseerde wereld" stimuleren en "een katalysator zijn voor het debat over institutionele hervormingen van de EU", zo zei Balázs Orbán tegen Politico. Ook steunt de stichting geluiden tegen de huidige Hongaarse regering.

Viktor Orbán leed een flinke nederlaag bij de parlementsverkiezingen in Hongarije in april, waar hij het aflegde tegen de meer EU-gezinde Péter Magyar. Hoewel verwacht werd dat de autoritaire Orbán de uitslag niet naast zich zou neerleggen, deed hij dat wel. Nadien rees de vraag welke toekomst Orbán zou kiezen.