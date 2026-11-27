Twijfelt een Amsterdamse of Rotterdamse arts of iemand een natuurlijke dood is gestorven, dan wordt er standaard bloed afgenomen. Het is gek, maar de protocollen in Oost-Nederland en Limburg zijn hiervoor heel anders. De kans dat een gifmoord ontdekt wordt, is heel verschillend per postcode.

Een vergiftiging zie je aan de buitenkant meestal niet, dus dat verschil kan bepalen of een dader vrijuit gaat. Dat blijkt uit een rondgang van het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau van PowNed langs de GGD’en, meldt NPO Radio 1 . Eén landelijke regel voor bloedafname na een mogelijk niet-natuurlijk overlijden is er niet. JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie is verbijsterd en gaat Kamervragen stellen.

In het oosten en in Limburg blijft de bloedtest vaker achterwege

Het programma noemt de volgende regio’s:

Regio Bloedonderzoek na mogelijk niet-natuurlijk overlijden Amsterdam standaard Rotterdam standaard GGD IJsselland terughoudend GGD Twente terughoudend GGD Gelderland terughoudend GGD Noord- en Zuid-Limburg terughoudend, wacht op een wetswijziging

De terughoudende regio’s wijzen op de bescherming van het lichaam. “In de wet staat in principe dat de integriteit van het lichaam - ook na de dood - niet doorbroken mag worden zonder toestemming”, laat GGD Zuid-Limburg weten. Hoe de GGD’en in de rest van het land werken, meldt NPO Radio 1 niet.

Waarom de ene regio wel bloed afneemt en de andere niet

Na elk overlijden bekijkt een arts het lichaam, regelt de Wet op de lijkbezorging . Is de huisarts er niet zeker van dat iemand een natuurlijke dood stierf, dan komt de gemeentelijk lijkschouwer: een forensisch arts van de GGD. Twijfelt die ook, dan schakelt hij de officier van justitie in.

Wat die forensisch arts bij de schouw precies mag onderzoeken, staat niet in de wet. Enid van Ommeren van de landelijke forensische tak van de GGD’en noemt de wet ‘multi-interpretabel’. De ene regio ziet ruimte voor bloedonderzoek, de andere voelt zich juridisch beperkt en wacht op een nieuwe wet.

Dat probleem is binnen het vak bekend. “Momenteel bestaat in Nederland geen uniform beleid omtrent de inzet van postmortaal toxicologisch bloedonderzoek”, staat in een conceptartikel uit 2025 bij de opleiding voor forensisch artsen van NSPOH. Postmortaal toxicologisch onderzoek is het zoeken naar medicijnen, drugs en gif in het bloed van een overledene.

Het mag niet uitmaken op welke postcode je overlijdt. - Enid van Ommeren, landelijke forensische tak van de GGD'en

Aan de buitenkant zie je bij gif meestal niets

Juist bij vergiftiging telt die bloedtest. “Als je het alleen van de buitenkant moet hebben, zie je vaak eigenlijk helemaal niks”, zei toxicoloog Corine Bethlehem van het Erasmus MC eerder in Het Misdaadbureau. Nu waarschuwt ze: “Als je bloedonderzoek niet standaard doet, dan glippen er zaken tussendoor. Dan ga je heel ‘goede’ gifmoorden niet vinden.”

Hoe dun het draadje kan zijn, laat de zaak in Scheveningen zien. Daar vertrouwde de huisarts in april de dood van een man niet en weigerde hij een verklaring van natuurlijk overlijden. Zijn vrouw, die volgens justitie medicijnen en drugs door zijn sinaasappelsap roerde, wordt nu onderzocht in het Pieter Baan Centrum

In Assen eiste het OM deze week 22 jaar cel tegen een vrouw die haar vriend met MDMA en een designerdrug zou hebben vergiftigd. Volgens justitie schreef ze daarna een afscheidsbrief op zijn telefoon om het op zelfmoord te laten lijken.

Een nieuwe wet ligt bij de Raad van State

Het kabinet werkt aan de Wet bestemming lichamen overledenen, die de Wet op de lijkbezorging vervangt. Het voorstel ligt sinds 1 oktober bij de Raad van State, staat op de wetgevingskalender van de overheid . Een forensisch arts krijgt daarin meer ruimte voor nader onderzoek als hij twijfelt aan een natuurlijke dood. De politie krijgt meer mogelijkheden om het lichaam en de vindplaats te onderzoeken.

Coenradie is daar niet gerust op. “Meer mogelijkheden is niet hetzelfde als overal dezelfde werkwijze”, zegt ze tegen Het Misdaadbureau. “Als regio’s de ruimte blijven krijgen om het zelf te interpreteren, lossen we het probleem niet op.”

Postcodeafhankelijkheid mag nooit de reden zijn dat een vergiftiging of gifmoord niet wordt ontdekt. - Ingrid Coenradie, Kamerlid JA21

Ze wil niet wachten tot de wet er is. “Ik wil één landelijke standaard: bij een mogelijk niet-natuurlijk overlijden wordt overal bloed afgenomen voor toxicologisch onderzoek. Dat kan al met landelijke afspraken tussen de GGD’en, het OM en de politie, vooruitlopend op de nieuwe wet.”

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