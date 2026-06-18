ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rekenkamer: 10.000 ernstige misdrijven uit 2024 niet behandeld

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 19:31
anp180626182 1
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat komt neer op een kwart van de aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer op basis van eigen onderzoek.
Het gaat daarbij volgens de Rekenkamer om aangiften en meldingen van burgers en bedrijven van onder meer geweldsmisdrijven, het produceren van harddrugs en identiteitsfraude.
"Ongeveer 7000 aangiften werden bij voorbaat door de politie afgewezen, en ongeveer 3000 keer werd onderzoek vroegtijdig beëindigd door tekort aan capaciteit bij de politie en/of het OM", aldus de Rekenkamer. Die geeft daarbij aan dat de verschillen groot zijn tussen de regionale eenheden.
Volgens de Rekenkamer is verder de registratie van de opsporingsonderzoeken bij de politie niet op orde. Zo wordt van de opsporingsonderzoeken die de politie zelf start niet bijgehouden wat ze hebben opgeleverd. "Ook krijgen minister en korpschef geen cijfers over welk deel van de totale politiebegroting naar opsporing gaat."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

159947204_m

Zoveel kost een airco op een hete zomerdag aan stroom

176126904_m

Pas op voor nieuwe Android-malware: criminelen halen je rekening leeg via contactloos betalen

102331577_m

De gezondste en ongezondste supermarktkoekjes op een rij

90714022_m

6 meest gemaakte fouten tijdens tanken

ANP-560151605

Extreem zomerweer op komst: vandaag eerst 32 graden, dan kans op hagel en zware windstoten

Loading