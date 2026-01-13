Hongarije op 12 april naar de stembus

BOEDAPEST (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Hongarije houdt in april parlementsverkiezingen. De Fidesz-partij van de langzittende premier Viktor Orbán heeft dit keer een geduchte rivaal in oppositiepartij Tisza van Peter Magyar en staat achter in de peilingen.

President Tamás Sulyok deelde de verkiezingsdatum via sociale media. "Er wordt gestemd op zondag 12 april 2026", schreef hij.

Die verkiezingen trekken internationaal de aandacht. Orbán wordt in de Europese Unie gezien als de meest Kremlinvriendelijke leider en kan het goed vinden met de Amerikaanse president Donald Trump. Met de EU heeft de rechtse nationalist juist een gespannen relatie.

Omstreden

Orbán speelt al decennia een hoofdrol in de Hongaarse politiek. Hij trad in 1998 al eens aan als premier en is sinds 2010 onafgebroken aan de macht. De populariteit van zijn partij staat inmiddels onder druk door economische problemen en schandalen.

Toch zegt Orbán verder te willen. "Ik ben er klaar voor, zelfs na twintig jaar premierschap", verklaarde hij onlangs.