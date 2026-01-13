Vijf spelers uit de top-10 bij ABN AMRO Open

Er staan vijf tennissers uit de top-10 van de wereld in het hoofdschema van het ABN AMRO Open. Dat heeft toernooidirecteur Richard Krajicek tijdens een persbijeenkomst in Ahoy bekendgemaakt.

Eerder was al bekend dat de Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz is vastgelegd. Verder doen toptennissers als Daniil Medvedev, Jack Draper, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur en Alexander Zverev mee. Tallon Griekspoor is vooralsnog de enige Nederlander die rechtstreeks is toegelaten.

Jesper de Jong en de Zwitser Stan Wawrinka krijgen een wildcard. De derde uitnodiging voor het ATP 500-toernooi wordt later bekendgemaakt.

Dit jaar wordt de 53e editie gespeeld van het ABN AMRO Open. Het hoofdtoernooi vindt plaats van 9 tot en met 15 februari.