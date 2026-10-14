Hongersituatie verslechtert vooral in Afrika

BERLIJN (ANP/DPA) - De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara verslechtert de situatie. Dat blijkt uit twee rapporten die woensdag zijn verschenen in aanloop naar Wereldvoedseldag op 16 oktober.

Zeven van de acht landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in die regio. Volgens de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe is de wereldwijde hongerindex voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2000 gestegen. In 32 landen nam de honger toe, terwijl twintig andere landen nauwelijks vooruitgang boekten.

Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampten vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.

Tegelijkertijd daalde de financiering van humanitaire voedselhulp tussen 2022 en 2025 met 59 procent, waardoor hulpprogramma's moesten worden teruggeschroefd.