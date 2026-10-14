ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongersituatie verslechtert vooral in Afrika

Samenleving
door anp
anp141026038 1
Volg ons op Google Nieuws
BERLIJN (ANP/DPA) - De strijd tegen honger in de wereld stagneert. Vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara verslechtert de situatie. Dat blijkt uit twee rapporten die woensdag zijn verschenen in aanloop naar Wereldvoedseldag op 16 oktober.
Zeven van de acht landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in die regio. Volgens de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe is de wereldwijde hongerindex voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2000 gestegen. In 32 landen nam de honger toe, terwijl twintig andere landen nauwelijks vooruitgang boekten.
Volgens hulporganisatie Action Against Hunger kampten vorig jaar ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
Tegelijkertijd daalde de financiering van humanitaire voedselhulp tussen 2022 en 2025 met 59 procent, waardoor hulpprogramma's moesten worden teruggeschroefd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay) De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 07.18.39

Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

87764625_m

Ineens een heksenkring in je gazon? Goed nieuws voor je tuin, minder voor je peuter of hond

Loading