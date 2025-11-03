Voorbij, voorbij: Linda de Mols Gooische Vrouwen geen grote tv-hit meer

De Linda de Mol-serie Gooische Vrouwen is geen grote tv-hit meer zoals vroeger. Steeds meer mensen kijken het programma online op hun eigen moment.

Het was ooit het gesprek van de dag, maar die tijden zijn voorgoed voorbij. Het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen is al een paar weken te zien op Videoland, maar begon gisterenavond ook op televisie bij SBS 6. Waar de vorige reeks in première ging met 975 duizend kijkers, keken er gisterenavond 804 duizend mensen. Dat valt op zich nog mee, maar het commerciële marktaandeel laat te wensen over: slechts 11,0 procent. Meer dan 17 miljoen mensen keken dus niet.

Dit is niet best, zegt Tina Nijkamp, de kijkcijferautoriteit van ons land. “Gooische Vrouwen vind ik tegenvallen. 804 duizend kijkers en vooral in de doelgroep had het echt een lage 11,4 procent en dat is wel laag hoor. Dat betekent dat er heel veel ouderen keken en ik denk toch wel dat Videoland, net als vorig jaar, ontzettend veel heeft weggesnoept.”