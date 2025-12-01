Hongkong: 13 arrestaties om dodelijke flatbrand, 151 doden

HONGKONG (ANP/AFP/RTR) - In het onderzoek naar de dodelijke brand in een appartementencomplex in Hongkong zijn inmiddels dertien arrestaties verricht. Dat meldt politiechef Chan Tung. Onderzocht wordt of de arrestanten dood door schuld kan worden verweten. Bij de brand, die zeven woontorens besloeg, kwamen zeker 151 mensen om het leven. Meer dan veertig mensen worden nog vermist.

Volgens de stad voldeed een deel van de steigernetten rond de panden niet aan brandveiligheidsstandaarden, zo werd gezegd tijdens een persconferentie. Onderaannemers zouden gaas dat niet voldeed aan de standaarden hebben gebruikt op lastig bereikbare plekken, waardoor dit voor bouwinspecteurs "effectief verborgen" bleef. Ook zou isolatieschuim de verspreiding van het vuur hebben versneld en zouden brandalarmen niet goed hebben gewerkt.

Inmiddels zouden landelijk maatregelen zijn getroffen. De politie liet uit "nationale veiligheidsoverwegingen" in het midden wat deze inhouden.

In de torens woonden circa 4000 mensen.