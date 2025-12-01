Minister steekt 6 miljoen euro in opknapbeurt drie winkelgebieden

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) investeert 6 miljoen euro in opknapbeurten van winkelgebieden in de gemeenten Groningen, Land van Cuijk en Zwolle, meldt hij in een Kamerbrief. Door een gebrek aan geld zijn de subsidieaanvragen voor deze projecten eerder afgewezen. Maar nu krijgen deze groen licht omdat het budget is opgehoogd.

Met het geld voor Groningen wordt het winkelgebied in Haren vernieuwd en vergroend. Land van Cuijk gaat het centrum van Sint Anthonis opnieuw inrichten. In Zwolle wordt het Broerenkwartier onder handen genomen. Leegstaande winkels worden omgebouwd tot woningen, er komt meer groen en water en er komen nieuwe ontmoetingsplekken.

Eind vorig jaar verstrekte het kabinet al 22 miljoen euro aan subsidie voor 13 projecten in winkelgebieden verspreid over het land.