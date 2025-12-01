ECONOMIE
ProRail: koperdief knipte zeven kabels door langs het spoor

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 10:44
UTRECHT (ANP) - De verdachte van de koperdiefstal op het treintraject tussen 't Harde en Zwolle heeft in totaal zeven kabels langs het spoor vernield. Halverwege maandagochtend zijn zes van de zeven kabels gerepareerd. "Vanwege de omvang van de schade kost het een hoop tijd om alles te repareren", meldt een woordvoerder van ProRail.
De poging tot diefstal gebeurde zondagavond. ProRail verwacht dat de treinen op het traject halverwege maandagmiddag weer gaan rijden. "Na de reparatie van de kabels moeten de veiligheidssystemen worden getest", aldus de zegsman. Hoelang dat testen gaat duren, is nog niet duidelijk.
Reizigers op het traject tussen Kampen Zuid en Zwolle en tussen 't Harde en Zwolle kunnen gebruikmaken van stopbussen, meldt de NS.
