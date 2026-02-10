Hongkong verdedigt 'terechte' veroordeling mediamagnaat Lai

HONGKONG (ANP) - De hoogste bestuurder in Hongkong heeft de veroordeling verdedigd van mediamagnaat Jimmy Lai. Leider John Lee noemde het bewijs tegen Lai volgens de krant South China Morning Post overweldigend. "En hij verdient zeker zijn straf na al het kwaad dat hij heeft aangericht." Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verweet Lai achter anti-Chinese activiteiten te zitten.

De 78-jarige oprichter van de opgeheven pro-democratische krant Apple Daily kreeg deze week twintig jaar gevangenisstraf opgelegd voor het publiceren van opruiend materiaal en samenspanning met buitenlandse mogendheden. Dat leidde tot internationale kritiek, onder meer van de EU en de VS. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak over "een verwoestende klap voor de persvrijheid in de stad".

Hongkong behoort sinds 1997 weer tot China, nadat het eerder een Britse kroonkolonie was. Het gebied kreeg na de overdracht een aparte status, maar de Chinese autoriteiten hebben hun greep op de stad steeds verder verstevigd.