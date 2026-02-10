ECONOMIE
Steeds meer chemische stoffen in water, waarschuwt RIVM

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 7:08
anp100226048 1
BILTHOVEN (ANP) - In rivieren, meren, sloten en kanalen zitten steeds meer nieuwe chemische stoffen. Van sommige stoffen zijn de concentraties zelfs hoger dan toegestaan. Dat is een probleem, want zulk oppervlaktewater wordt vaak gebruikt om drinkwater van te maken en de stoffen zijn moeilijk uit het water te filteren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet daarom een oproep om de stoffen minder te lozen.
Het RIVM wil dat Rijkswaterstaat en de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het water, actie ondernemen tegen vijf stoffen. Een daarvan is lithium. Dit wordt gebruikt voor batterijen en kan op lange termijn de nieren beschadigen. Een andere stof, bromaat, kan kanker veroorzaken als mensen er te veel van binnenkrijgen. Het RIVM noemt ook dibroomazijnzuur, N,N-dimethylsulfamide en trichloorazijnzuur.
Minder lozen zou de concentraties in het water moeten doen afnemen. De stoffen komen onder meer van de industrie, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten.
