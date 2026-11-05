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Hongkongse activist Joshua Wong krijgt nog eens tien jaar cel

Samenleving
door anp
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HONGKONG (ANP/AFP) - De Hongkongse democratieactivist Joshua Wong is veroordeeld tot nog eens tien jaar gevangenisstraf wegens samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 30-jarige oud-studentenleider zit al bijna zes jaar vast en zou naar verwachting in januari vrijkomen.
Wong werd in juni vorig jaar opnieuw aangeklaagd op grond van de door Beijing opgelegde nationale veiligheidswet. Hij zou buitenlandse regeringen en organisaties hebben opgeroepen sancties op te leggen aan Hongkong en China. In september bekende hij schuld.
Wong werd internationaal bekend door de massale protesten voor democratie in Hongkong in 2014. Sinds 2017 zat hij meerdere keren gevangen vanwege zijn rol bij protesten. Hij zat al een straf van vier jaar en acht maanden uit om "ondermijning van de staatsmacht".
Mensenrechtenorganisaties zien de nieuwe aanklacht als een doelbewuste poging om Wong langer gevangen te houden. Na de uitspraak bedankte hij in de rechtszaal zijn aanhangers en zwaaide hij naar hen.
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