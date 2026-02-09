ECONOMIE
Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld tot 20 jaar cel

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 4:20
anp090226007 1
HONG KONG (ANP) - Jimmy ‍Lai, mediamagnaat uit Hong Kong, is maandag tot 20 jaar cel veroordeeld voor samenzwering met buitenlandse mogendheden en de publicatie van opruiend materiaal.
Lai (78) is een leider van de prodemocratische beweging in Hongkong.
De Britse buitenlandminister Yvette Cooper sprak in december van "een politiek gemotiveerde vervolging". Ze wil dat Lai wordt vrijgelaten en de veiligheidswet op basis waarvan hij is veroordeeld wordt ingetrokken.
De Amerikaanse president Donald Trump vroeg zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping de vrijlating van Lai te overwegen. Trump zei dat hij zich "slecht voelt" over de veroordeling. Hij benadrukte dat Lai een oudere man is en wees op zijn toestand. Lais gezondheid gaat volgens zijn kinderen achteruit.
Mensenrechtengroeperingen hebben zich ook tegen de veroordeling gekeerd. "Het komt neer op een terdoodveroordeling", aldus Elaine Pearson, directeur Azië van Human Rights Watch.
