American footballteam Seattle Seahawks wint Super Bowl

SAN FRANCISCO (ANP) - American footballteam Seattle Seahawks heeft de zestigste editie van de Super Bowl gewonnen. In het Levi's Stadium, in de regio rond de Baai van San Francisco, versloegen zij de New England Patriots met 29-13.

Het is de tweede keer dat de Seahawks de Super Bowl winnen. Zij deden het ook al eens in 2014, door de Denver Broncos met ruime cijfers te verslaan. De Seahawks bereikten de Super Bowl, aangevoerd door quarterback Sam Darnold, als kampioen van de National Football Conference (NFC). De Patriots, met Drake Maye als quarterback, werden kampioen van de American Football Conference (AFC).

De finale van het American football-seizoen staat bekend als het grootste jaarlijkse sportevenement van de Verenigde Staten. Naast een sportwedstrijd is het ook het grootste reclame-evenement ter wereld en vormt de traditionele halftime show een belangrijk cultureel moment. Die werd dit jaar verzorgd door de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny.