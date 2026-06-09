Hoofdaanklager ICC geschorst om vermeend seksueel wangedrag

DEN HAAG (ANP) - De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan, is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Een toezichthoudend orgaan van het ICC, bestaande uit 21 leden, heeft maandag laten weten dat de schorsing per direct ingaat.

Khan deed vorig jaar mei al een stap terug en kondigde aan met verlof te gaan vanwege het onderzoek naar hem om vermeend seksueel wangedrag.

Het bestuursorgaan dat de schorsing bekendmaakt, laat weten dat de 125 bij het strafhof aangesloten lidstaten zich "zo snel mogelijk" tijdens een speciale vergadering over het lot van de 56-jarige Britse Khan zullen buigen. Dan kan hij mogelijk ook ontslagen worden.

Eind 2024 kwamen beschuldigingen naar buiten dat Khan zich lange tijd zou hebben misdragen tegenover een medewerker van het in Den Haag gevestigde hof. Khan heeft de aantijgingen openlijk ontkend en riep zelf op tot een onderzoek.

Hoewel het onderzoek inmiddels is afgerond, deelt het bestuursorgaan geen details over de zaak.