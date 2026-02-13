Juridisch directeur Goldman Sachs stapt op om banden met Epstein

NEW YORK (ANP/AFP) - De juridisch directeur van Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, stapt op bij de Amerikaanse zakenbank na ophef over haar nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat liet topman David Solomon weten.

De 54-jarige Ruemmler, eerder juridisch adviseur in het Witte Huis onder oud-president Barack Obama, lag onder vuur na publicatie van nieuwe documenten door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daaruit blijkt dat ze tot in 2019 contact had met Epstein, ook nadat hij opnieuw was opgepakt op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik.

Uit e-mails blijkt dat Ruemmler hem adviseerde over zijn publieke imago en hielp bij het opstellen van verklaringen. In sommige mails sprak ze Epstein aan als "Uncle Jeffrey", terwijl Epstein haar bedankte voor haar vriendschap. In documenten wordt ze bovendien genoemd als reserve-executeur in een versie van zijn testament. Ruemmler heeft eerder volgehouden dat het contact professioneel was.