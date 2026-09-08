Solliciteren? HR kijkt mee met je sociale media en dit is waar ze op afknappen

Nog snel al je Instagram-foto's op privé zetten voor je gaat solliciteren ? Niet per se nodig. Uit nieuw onderzoek blijkt dat werkgevers zich veel minder druk maken om je festivalfoto's dan je misschien denkt. Maar op andere vlakken kun je jezelf wél flink in de vingers snijden.

Uit onderzoek van vacaturesite Indeed blijkt dat ruim de helft van de hr-professionals tijdens een sollicitatieprocedure weleens de social media van kandidaten bekijkt. Bijna een kwart doet dat zelfs standaard.

En dat blijft niet zonder gevolgen: 26 procent van de ondervraagde hr-professionals zegt dat socialmediacontent weleens negatief heeft meegewogen bij de beoordeling van een kandidaat of zelfs tot een afwijzing heeft geleid.

Festivalfoto's

Toch hoef je niet meteen in paniek je hele feed te wissen. Slechts 5 procent van de hr-professionals geeft aan dat vakantie- of festivalfoto's weleens negatief meewegen bij de beoordeling van een kandidaat.

Waar werkgevers wél op letten, is wat je online gedrag zegt over je normen en waarden. Discriminerende of haatdragende uitingen worden door 71 procent genoemd als mogelijke reden om iemand negatief te beoordelen. Bij gewelddadige berichten gaat het om 67 procent en respectloze communicatie wordt door 61 procent genoemd.

Meerderheid vindt dat het privé moet blijven

Dat werkgevers meekijken, kan niet op veel enthousiasme rekenen. Van de werkenden vindt 76 procent dat wat zij privé op social media doen hun werkgever niets aangaat. Bijna de helft, 48 procent, vindt het screenen van socialmediaprofielen door werkgevers een stap te ver gaan.

Toch beseft 87 procent van de ondervraagde werkenden dat berichten op platforms als Instagram en X gevolgen kunnen hebben voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Ook als de baan eenmaal binnen is, houden veel mensen liever afstand: meer dan de helft, 53 procent, zou een vriendschapsverzoek van een toekomstige leidinggevende niet accepteren.

Het kan ook in je voordeel werken

Een openbaar profiel is niet alleen maar risico. Van de hr-professionals zegt 16 procent dat online gedeelde content ook positief kan uitpakken tijdens een sollicitatie. Denk aan een kapper die kapsels deelt op Instagram of een kok die gerechten laat zien op TikTok.

“Een online profiel speelt steeds vaker een rol in het sollicitatieproces, blijkt uit de onderzoekscijfers. Juist daarom is het belangrijk dat sollicitanten zich bewust zijn van wat zij publiekelijk online delen”, zegt Alvera Lubbers, carrière-expert bij Indeed Benelux tegen Metro.

Zorgvuldigheid

Ze benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij sollicitanten ligt: “Tegelijkertijd vraagt dit ook om zorgvuldigheid van werkgevers: alleen informatie die relevant is voor de functie hoort een rol te spelen en de vraag is of organisaties zich hier voldoende van bewust zijn.”

Kortom: die vakantiefoto mag gerust blijven staan. Let liever op de toon van je reacties en posts. Dat is waar HR echt op let.