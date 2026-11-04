Hoofdverdachte Tarwekampzaak: meegesleept in plan brandstichting

DEN HAAG (ANP) - Moshtag B., die ervan wordt verdacht de opdracht te hebben gegeven voor de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag op 7 december 2024, zei woensdag dat hij is "meegesleurd" in het plan om brand te stichten in de bruidswinkel van zijn ex-vriendin. De explosie die volgde, kostte zes mensen het leven.

Volgens B. wilde hij in eerste instantie de jurken alleen stelen om te verkopen, maar vonden zijn kompanen dit te veel gedoe. Medeverdachte Adil A. zou de brandstichting hebben bedacht, zei B. op de eerste dag van het proces. "Het zou veilig gaan, ze hadden er ervaring mee."

De 35-jarige Rotterdammer wees in gesprek met de rechters van de rechtbank Den Haag meermaals naar anderen. Ook gaf hij geen duidelijkheid over zijn precieze rol. B. antwoordde ontkennend toen een van de rechters hem vroeg of hij "de lakens uitdeelde". De rechter hield hem voor dat hij eerder zou hebben gezegd: "Ik heb die jongens opdracht gegeven. Het waren best wel domme jongens. Ik moest alles uitstippelen."

Met het stelen van bruidsjurken uit de winkel in de wijk Mariahoeve hoopte B. naar eigen zeggen dat hij zijn geld terug zou krijgen dat hij zijn ex gaf tijdens de relatie. Ergens tussen eind oktober en begin november 2024 veranderde dat plan.

De verdachten schaften vervolgens onder meer zwarte kleding aan, cobra's, bakstenen om de ruiten in te gooien en jerrycans. Ook werd op jurken getest hoe die het beste in brand te steken. B. had enkele tapijttegels meegenomen uit de winkel om te zien of het vuur zich daarop snel zou verspreiden. Tijdens een voorverkenning in de nacht van 27 op 28 november hebben de uitvoerders volgens B. besproken hoe er brand gesticht moest worden.