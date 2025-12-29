ECONOMIE
Hooggerechtshof Israël schort verbod militaire zender op

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 8:43
anp291225044 1
TEL AVIV (ANP/DPA) - Het Israëlische hooggerechtshof heeft een door de regering aangekondigd verbod van een publieke omroep van de strijdkrachten, Galei Zahal, voorlopig opgeschort. Van de ultrarechtse minister van Defensie Israel Katz moet de zender uiterlijk 1 maart stoppen.
Katz vindt dat er voor het leger geen plaats is binnen de publieke omroep en dat Galei Zahal "politieke en polariserende inhoud uitzendt die niet strookt met de waarden van het Israëlische leger".
De oppositie in Israël meent dat de regering van de kritische omroep af wil en de vrijheid van meningsuiting ondermijnt. De zender begon ruim 75 jaar geleden met uitzendingen voor en door militairen en burgers. De zender blijft nu in ieder geval functioneren zolang er gerechtelijke procedures over lopen.
