Hooggerechtshof staat bouw van Trumps balzaal vooralsnog toe

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump mag doorgaan met de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis zolang de zaak daarover loopt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag een tijdelijke bouwstop, opgelegd door een lagere rechter, geschorst.

De National Trust for Historic Preservation, een organisatie die zich inzet voor monumentenbeheer, had vorig jaar een zaak aangespannen tegen de bouw in de hoop deze in zijn geheel te verbieden via de rechter. Trump was daarmee begonnen zonder vooraf toestemming te vragen van het Congres en had daarvoor bovendien in allerijl de historische oostvleugel van het Witte Huis gesloopt.

In het acht pagina's tellende besluit concludeert het Hof nu dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. De argumentatie richtte zich op de bouw, en niet de sloop van de East Wing. Bovendien zou het doorkruisen van het gehele project de staat vermoedelijk "niet te repareren schade" berokkenen. Over of de bouw van de balzaal in zichzelf juridisch is toegestaan, laat het Hof zich niet uit.