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Wall Street sluit lager na oplaaiend conflict in Midden-Oosten

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 22:34
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers maken zich zorgen over het opnieuw opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Daardoor stegen de olieprijzen, waardoor ook de inflatiezorgen toenamen.
De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 53.185,90 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 7686,14 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 26.370,89 punten.
Brentolie werd 2,6 procent duurder op 90,43 dollar per vat en Amerikaanse olie kostte 3 procent meer op 85,93 dollar per vat. Olieproducenten Chevron en ExxonMobil wonnen 2,1 en 2,7 procent dankzij de hogere olieprijzen. Luchtvaartmaatschappijen hadden juist last van de stijgende olieprijzen. Delta Airlines, American Airlines en United Airlines daalden tot 2,6 procent.
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