Hooggerechtshof staat uitzetting migranten naar derde landen toe

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump kan vooralsnog migranten blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft daartoe de uitspraak van een lagere rechtbank opgeschort, die de uitzettingen onwettig had genoemd.

De regering-Trump heeft het daaruitvolgende verbod aangevochten bij het hof. Dat drukt nu dus op de pauzeknop, in afwachting van behandeling van de zaak in december.

Sinds de regering-Trump het beleid afgelopen jaar introduceerde, zijn meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen, schatten mensenrechtengroepen. Het leeuwendeel van hen werd uitgezet naar Mexico.

Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens de migranten die wilden voorkomen dat zij werden uitgezet naar derde landen zonder aankondiging of kans om de risico's die zo'n uitzetting met zich meebrengt aan te kaarten. Zo werden eerder migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst geldt als veilig.