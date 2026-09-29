Autoconcern Stellantis legt fabrieken stil om batterijtekort

SOCHAUX (ANP/RTR) - Autofabrikant Stellantis legt de productie in een aantal Franse fabrieken dagenlang stil. Een van de redenen is een tekort aan batterijen, meldt het bedrijf.

De productie in Sochaux in het oosten van Frankrijk wordt van 23 tot 30 oktober stilgelegd vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Hier produceert het autoconcern de suv-modellen Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes gaat van 22 tot 30 oktober dicht, wat met name de productie van de Citroën C5 Aircross raakt.

Van deze modellen zijn onder andere elektrische varianten. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen die geschikt zijn voor lange rijafstanden groter dan het aanbod. "In deze context passen we tijdelijk ons productieschema aan, om de markt te blijven volgen en grote voorraden auto's die niet voldoen aan de wensen van de klant te voorkomen", meldt een woordvoerder.

Door de recordprijzen voor diesel en benzine is de vraag naar elektrische auto's flink toegenomen. Stellantis meldde ook een fabriek in Mulhouse eind oktober twee weken stil te leggen vanwege de lager dan verwachte vraag naar de Peugeot 308.