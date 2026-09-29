ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Autoconcern Stellantis legt fabrieken stil om batterijtekort

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 22:32
anp290926212 1
Volg ons op Google Nieuws
SOCHAUX (ANP/RTR) - Autofabrikant Stellantis legt de productie in een aantal Franse fabrieken dagenlang stil. Een van de redenen is een tekort aan batterijen, meldt het bedrijf.
De productie in Sochaux in het oosten van Frankrijk wordt van 23 tot 30 oktober stilgelegd vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Hier produceert het autoconcern de suv-modellen Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes gaat van 22 tot 30 oktober dicht, wat met name de productie van de Citroën C5 Aircross raakt.
Van deze modellen zijn onder andere elektrische varianten. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen die geschikt zijn voor lange rijafstanden groter dan het aanbod. "In deze context passen we tijdelijk ons productieschema aan, om de markt te blijven volgen en grote voorraden auto's die niet voldoen aan de wensen van de klant te voorkomen", meldt een woordvoerder.
Door de recordprijzen voor diesel en benzine is de vraag naar elektrische auto's flink toegenomen. Stellantis meldde ook een fabriek in Mulhouse eind oktober twee weken stil te leggen vanwege de lager dan verwachte vraag naar de Peugeot 308.
loading

POPULAIR NIEUWS

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

106413993_m

Duitser rijdt tijdens inparkeren zijn vrouw dood: ‘Plots accelereerde hij’

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading