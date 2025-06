Nederlandse kabinetscrisis internationaal nieuws

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse kabinetscrisis is ook in het buitenland groot nieuws. Het vertrek van de PVV uit het kabinet-Schoof staat vooral in Duitsland en België bovenaan veel nieuwssites.

Onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung en Tagesschau plaatsten het nieuws bovenaan. Ook voor de WDR, Süddeutsche Zeitung en Welt is het een van de belangrijkste onderwerpen.

De Duitse media richten zich vooral op het besluit van Wilders om zich terug te trekken uit de coalitie omdat hij ontevreden is met het asielbeleid en schrijven dat het nog de vraag is hoe het nu verder gaat. "Wilders' eisen zijn vergelijkbaar met de punten waarover in Duitsland wordt gesproken", schrijft de Süddeutsche Zeitung, verwijzend naar grenssluitingen, gezinshereniging en uitzetting van veroordeelden.

Verschillende Belgische media waaronder HLN en VRT hebben liveblogs geopend waarin het nieuws te volgen is. Kranten als De Standaard, Nieuwsblad en het Franstalige Le Soir melden het groot.