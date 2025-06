The Rights Forum wil nieuw Israëlbeleid na val kabinet

AMSTERDAM (ANP) - Nu het kabinet is gevallen, is het tijd voor "een Nederland dat zich niet medeplichtig maakt aan genocide, apartheid en illegale bezetting", vindt The Rights Forum. De door oud-premier Dries van Agt opgerichte organisatie ziet een mogelijkheid voor Nederland om de "internationale verplichtingen na te komen en mee te helpen de genocide in Gaza te stoppen".

Tot nu toe heeft ons land daarin gefaald, vindt de organisatie. "De regering blijft Israël politiek, economisch en militair steunen, ondanks het systematisch doden van tienduizenden Palestijnen en het opzettelijk uithongeren van de bevolking in Gaza."

Een nieuw kabinet zou "internationaal recht en rechtvaardigheid als uitgangspunt" moeten hebben. The Rights Forum verwijst daarbij ook naar de grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. "De oproep van de Nederlandse bevolking aan de politiek is duidelijk: stop alle vormen van steun aan Israël zolang het doorgaat met zijn genocidale beleid."