Hoogste opkomst rond middaguur bij Franse verkiezingen in 40 jaar

PARIJS (ANP/AFP) - De opkomst bij de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen lag zondag rond het middaguur op 26,63 procent. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlands Zaken. Het gaat om het hoogste opkomstpercentage op dit tijdstip sinds 1981.

Bij de verkiezingen in 2022 was het opkomstpercentage om 12.00 uur 18,99 procent. Tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen vorige week had 25,9 procent rond het middaguur gestemd.

De cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigen de grote belangstelling voor de stembusgang, waardoor de radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen naar verwachting de grootste partij in het parlement wordt.

Om 20.00 uur sluiten de laatste stembureaus, waarna een exitpoll volgt.