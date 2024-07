Feest in de Oranje-kleedkamer: 'Viva Hollandia' en Frenkie de Jong is erbij

Het bleef tot de laatste minuut spannend in de EK-kwartfinale tussen Nederland en Turkije, maar uiteindelijk lukte het Oranje om de overwinning op karakter uit het vuur te slepen. En toen was het feest. Het legioen én de selectie danste van links naar rechts op de beats van Snollebolleke, en daarna ging het feest verder in de kleedkamer.

Dansend en springend zingen de spelers na afloop mee met de Oranje-hit 'Viva Hollandia' van Wolter Kroes. Ook de geblesseerde Frenkie de Jong was erbij en feliciteerde iedereen persoonlijk.

