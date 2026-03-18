ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hooikoortsklachten nemen af na weken van stijging

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 16:07
anp180326168 1
UTRECHT (ANP) - Het aantal mensen met hooikoortsklachten nam vorige week af. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel op basis van nieuwe cijfers. Afgelopen week meldden zich 145 op de 100.000 mensen met hooikoortsklachten bij een huisarts. Het cijfer van een week eerder is bijgesteld naar 177.
Het onderzoeksinstituut zag dit jaar eerder dan in voorgaande jaren een snelle stijging. Dat kwam door het relatief droge en zonnige weer midden februari. Hierdoor stond onder andere de els in bloei, waardoor er meer pollen in de lucht kwamen. Mensen met hooikoorts kregen sneller klachten, en het aantal verdubbelde daardoor van de ene op de andere week.
Afgelopen week was het weer wisselvallig, met periodes van neerslag. Hierdoor nam het aantal pollen in de lucht af, net als het aantal mensen met hooikoortsklachten.
loading

Loading