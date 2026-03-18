Bijna duizend schademeldingen na aardbeving Drenthe

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 16:01
ROERMOND (ANP) - Het aantal schademeldingen na de dubbele aardbeving bij het Drentse gasveld Eleveld, nabij Assen, is opgelopen naar 955. Dat meldt de Commissie Mijnbouwschade. Dinsdagmiddag ging het nog om 630 meldingen.
Veruit de meeste meldingen komen uit Assen: de commissie ontving uit de Drentse hoofdstad tot nu toe 729 meldingen van schade. Uit Midden-Drenthe kwamen 105 meldingen binnen; in Aa en Hunze staat de teller nu op 86 gemelde schadegevallen. Verder kreeg de commissie acht meldingen uit Tynaarlo en Borger-Odoorn, vijf uit Noordenveld en 4 uit Groningen. Uit andere gemeenten kwamen in totaal nog eens tien meldingen.
Er komen per dag tientallen tot honderden meldingen binnen bij de commissie. Een woordvoerder laat weten dat onduidelijk is of het aantal meldingen de komende dagen zal gaan afvlakken.
De eerste aardbeving bij Eleveld had een kracht van 3.0 en was daarmee de zwaarste in Drenthe in ruim 25 jaar. Na de beving was er een naschok met een magnitude van 1.3.
Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Waarom we 's nachts zo liggen te piekeren (het ligt aan onze hersenen)

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

Ineens wil iedereen een elektrische auto

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

