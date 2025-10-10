ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet verwacht eind oktober, begin november kinderen uit Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 20:58
anp101025239 1
DEN HAAG (ANP) - Volgens het kabinet lijkt eind deze maand, begin volgende maand "het eerst beschikbare moment" om zieke of gewonde kinderen uit de Gazastrook te evacueren naar Nederland. Dat schrijven demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) en staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.
Het kabinet wil "enkele kinderen" naar Nederland halen voor wie in de regio niet direct hulp beschikbaar is. "Om te bepalen welke ernstig zieke kinderen voor evacuatie naar Nederland in aanmerking komen, baseert Nederland zich op de triage van de Wereldgezondheidsorganisatie", aldus de bewindslieden. De WHO coördineert de medische evacuaties.
Lang wilde het kabinet niets weten van het ophalen van zieke of gewonde kinderen uit Gaza, maar ging vorige week toch overstag. De oppositie drong al lang aan op het ophalen van kinderen uit Gaza, net als hulporganisaties. De inzet van het kabinet was steeds gericht op het verbeteren van de hulp in de regio. Daar gaat het ook mee door.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

ANP-538624434

Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

48976136_m

Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

generated-image (39)

7 wasmachine- en drogertrucs die écht werken (getest)

ANP-68462570

Wat is goedkoper: Telefoon met abonnement of los toestel met sim only?

Loading