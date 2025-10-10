Kabinet verwacht eind oktober, begin november kinderen uit Gaza

DEN HAAG (ANP) - Volgens het kabinet lijkt eind deze maand, begin volgende maand "het eerst beschikbare moment" om zieke of gewonde kinderen uit de Gazastrook te evacueren naar Nederland. Dat schrijven demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) en staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil "enkele kinderen" naar Nederland halen voor wie in de regio niet direct hulp beschikbaar is. "Om te bepalen welke ernstig zieke kinderen voor evacuatie naar Nederland in aanmerking komen, baseert Nederland zich op de triage van de Wereldgezondheidsorganisatie", aldus de bewindslieden. De WHO coördineert de medische evacuaties.

Lang wilde het kabinet niets weten van het ophalen van zieke of gewonde kinderen uit Gaza, maar ging vorige week toch overstag. De oppositie drong al lang aan op het ophalen van kinderen uit Gaza, net als hulporganisaties. De inzet van het kabinet was steeds gericht op het verbeteren van de hulp in de regio. Daar gaat het ook mee door.