Houd vertrekkende Amerikanen wel in reserve, oppert Eichelsheim

KOPENHAGEN (ANP) - De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weg willen halen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van dat continent, oppert Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. Zo kunnen de NAVO-landen volgens hem voorkomen dat er gaten vallen in hun verdediging tegen Rusland.

De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen van persbureau Reuters zou de terugtrekking van bijna een derde en volgens nieuwszender NBC zelfs de helft worden overwogen.

Eichelsheim, die dit weekend overlegde met zijn collega's van de andere NAVO-landen, schrikt niet van die forse aantallen. Het maakt volgens hem veel verschil hoeveel tijd de VS de Europese bondgenoten geven om zelf sterker te worden. Dat is in volle gang, maar van sommige eenheden "zeggen we: die moet je nu niet terughalen, want die hebben wij gewoon echt nog niet. Die zijn echt ingewikkeld als die in heel korte tijd weggaan". Maar troepen terugtrekken en die vervolgens wel beschikbaar houden kan volgens de Nederlandse generaal de Amerikaanse politieke wens vervullen zonder de Europese veiligheid te schaden.

Iran

"Dan maakt het in zekere zin ons niet zoveel uit", zegt Eichelsheim. "Als we de garantie hebben dat deze eenheden uiteindelijk weer op de stoep staan op het moment dat het gevecht begint." Helemaal om het even is het niet, geeft hij toe, "want er gaan tijd en effort overheen voordat je ze hier hebt". En Nederland moet de Rotterdamse haven veilig houden voor Amerikaanse versterkingen.

Nederland zelf gaat van een aftocht van Amerikaanse troepen niet veel merken, denkt Eichelsheim. Er zijn niet veel Amerikanen gelegerd. Ook landen die aan Rusland grenzen en doorgaans het bangst zijn voor een Amerikaanse aftocht zouden gerust mogen zijn. De troepen die al "in reserve" stonden in landen als Duitsland en Italië komen eerder in aanmerking.

Eichelsheim is tevreden dat de Europese landen de gelederen gesloten hebben gehouden toen de VS hun een vragenlijst voorlegden over wat zij van de VS mogen verwachten. Wat ze van het Amerikaanse optreden tegen Iran vonden bijvoorbeeld. Onwelgevallige antwoorden zouden tegen hen kunnen worden gebruikt, vreesden sommigen. Dat de Europeanen dat met elkaar hebben besproken zodat niemand de kwaaie pier zou worden, is volgens de CdS "gewoon slim" en "heel sterk".