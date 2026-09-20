OM vervolgt 74-jarige bejaarde man om deepfake-seksvideo's van Amalia en tientallen andere bekende vrouwen

Eén pensionado, zestig bekende gezichten

Het beeld blijft moeilijk voorstelbaar. Geen internationaal hackerscollectief, geen schimmig netwerk, maar één man met pensioen die volgens het Openbaar Ministerie met afstand de meest actieve Nederlandse gebruiker was van MrDeepFakes, een deepfake-platform met miljoenen bezoekers. Op zijn in beslag genomen gegevensdragers werden beelden van ongeveer zestig bekende Nederlanders en politici aangetroffen."De verdachte was veruit de meest actieve gebruiker en verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de strafbare video 's waarvan aangifte is gedaan."De slachtoffers zijn vooral vrouwen met een publiek gezicht: naast Amalia en Hendriks ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. Hun gezichten werden met kunstmatige intelligentie op het lichaam van pornoactrices gemonteerd, in filmpjes die nauwelijks van echt te onderscheiden waren en vaak tienduizenden keren zijn bekeken.

Van krantenonthulling naar strafzaak

De zaak begon in maart 2024 met een onthulling over een geheimgehouden pornoplatform waarop zeventig tot tachtig bekende Nederlandse vrouwen, Kamerleden en burgemeesters opdoken. Er volgden zeker twintig aangiftes. In maart 2025 werd de site geblokkeerd voor Nederlandse bezoekers, twee maanden later ging hij wereldwijd op zwart."Het wordt tijd dat dit eens groot in de media komt, want het gaat van kwaad tot erger."De 74-jarige is verhoord en zijn apparatuur is in beslag genomen, maar hij zit niet vast. Het vermoedelijke brein achter het platform zelf is een Canadese apotheker, die inmiddels zijn baan kwijt is. Uitlevering naar Nederland ligt juridisch ingewikkeld: wat hier strafbaar is, is dat in Canada niet zonder meer.

Wat de wet erover zegt

Het zonder toestemming maken van seksuele beelden van iemand levert maximaal een jaar cel op; het openbaar maken ervan maximaal twee jaar. Het enige vergelijkbare Nederlandse vonnis tot nu toe viel in november 2023: de maker van een nepseksvideo van presentatrice Welmoed Sijtsma kreeg 180 uur voorwaardelijke taakstraf. Een strafzaak van deze omvang, met tientallen slachtoffers in één dossier, is nieuw.Tijdlijn in vier stappen

Maart 2024: onthulling dat zeventig tot tachtig bekende Nederlandse vrouwen in nepseksvideo's figureren.

April 2024: eerste aangiftes; het aantal loopt op tot zeker twintig.

Maart en mei 2025: het platform wordt eerst in Nederland geblokkeerd, daarna wereldwijd gesloten.

Januari 2026: het OM wijst de gepensioneerde Noord-Hollander aan als hoofdverdachte.

Wanneer de zaak inhoudelijk op zitting komt, is nog niet bekend.

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