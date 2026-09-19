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Houthi's claimen aanvallen op Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 20:42
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SANAA (ANP/AFP/RTR) - De Jemenitische Houthi-beweging zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saudische hoofdstad Riyad en olie-installaties in de havenstad Yanbu. Eerder werden explosies in Riyad gemeld.
Een Houthi-woordvoerder zei op Telegram dat de beweging twee "succesvolle" aanvallen heeft uitgevoerd met een "groot aantal ballistische en kruisraketten en drones". Volgens de woordvoerder waren de aanvallen een reactie op "de misdadige pogingen" van Saudi-Arabië om Sanaa aan te vallen, waar de Houthi's zetelen.
De woordvoerder zei niet welke doelen waren getroffen in Riyad. Eerder zaterdag was er een brand in een brandstoftank met het logo van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco. De tank ligt in de buurt van de internationale luchthaven van Riyad, waar volgens de website FlightRadar24 het luchtverkeer was verstoord.
De Houthi's hebben deze maand in Jemen veel terrein ingenomen bij een bliksemoffensief, ten koste van de door Riyad gesteunde internationaal erkende regering.
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