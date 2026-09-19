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Trump kondigt oprichting AI Force en komst 'AI-tsaar' aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 20:28
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WASHINGTON (ANP) - De VS gaan een "AI Force" oprichten, kondigt Donald Trump aan op zijn platform Truth Social. Ook stelt de Amerikaanse president binnenkort een "AI-tsaar" aan,
In het bericht zegt hij de AI Force op te richten naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die werd opgericht tijdens Trumps eerste termijn in 2019.
"We zullen de groei van deze ongelooflijke sector op geen enkele manier belemmeren of onderdrukken", schrijft Trump over kunstmatige intelligentie. "We zullen deze koesteren, ondersteunen en erover waken terwijl deze groeit." Hij voegt eraan toe dat de Amerikanen binnen de bestaande juridische systemen ook op zoek gaan naar de slechte ontwikkelingen rond AI. "Met dit doel richt ik de AI Force op".
De benoeming van een "AI-tsaar" volgt in de "nabije toekomst". Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren, aldus Trump. Trump beschuldigt in zijn bericht de Democraten ervan onwaarheden over AI te verspreiden.
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