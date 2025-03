Houthi's claimen opnieuw aanval op vliegdekschip VS in Rode Zee

SANAA (ANP/AFP) - De Houthi-rebellen in Jemen hebben maandag een tweede aanval op een Amerikaans vliegdekschip in de Rode Zee opgeëist. Een woordvoerder van de groep zei dat strijders "voor de tweede keer in 24 uur" raketten en drones hebben afgevuurd op het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry Truman en verschillende begeleidende oorlogsschepen in de noordelijke Rode Zee.

De aanval gold, net als de eerste, als vergelding voor de aanvallen die de Verenigde Staten zaterdag uitvoerden op Houthi-doelwitten in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental in Jemen steeg zondag naar 53, onder wie vijf minderjarigen en twee vrouwen. Ook raakten zeker 98 mensen gewond.

Houthi-leider Abdul Malik al-Houthi zei zondag dat zijn militanten de Amerikaanse schepen in de Rode Zee blijven aanvallen zolang de Verenigde Staten doorgaan met hun aanvallen op Jemen. "Als ze doorgaan met hun agressie, gaan wij door met de escalatie", zei hij in een televisietoespraak.