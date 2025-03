Rubio verdedigt aanhouding pro-Palestijnse activist

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft zondag de aanhouding van Mahmoud Khalil, een van de leiders van de pro-Palestijnse studentenprotestbeweging van Columbia University in New York, verdedigd. Rubio zei tegen CBS News dat "pro-Hamas-protesteerders" met een studentenvisum gedwongen zullen worden om de Verenigde Staten te verlaten. Ook zei Rubio dat de arrestatie "de eerste was van velen die zullen volgen".

"Als je ons bij je visumaanvraag vertelt: 'Ik kom naar de VS om deel te nemen aan pro-Hamas-evenementen', dan druist dat in tegen de buitenlandse politieke belangen van de Verenigde Staten. Had je ons verteld dat je dat zou doen, dan hadden we je nooit een visum gegeven", aldus Rubio tegen de Amerikaanse nieuwszender. Khalil kwam het land binnen op een studentenvisum, maar had inmiddels een permanente verblijfsvergunning (greencard) om in de VS te verblijven.

Immigratieagenten arresteerden vrijdag een tweede demonstrant van Palestijnse afkomst, tevens een student van Columbia University. De student zou te lang op zijn studentenvisum, dat in 2022 zou zijn ingetrokken, in het land zijn gebleven. "Je zou het nieuws moeten volgen. Deze gasten nemen gebouwen over. Ze vernielen universiteiten", zei Rubio. "We hebben deze mensen niet nodig in ons land."

Khalil werd op 8 maart gearresteerd door agenten van immigratiedienst ICE om zijn betrokkenheid bij de protesten en werd uiteindelijk overgebracht naar een detentiecentrum in de staat Louisiana. Hij zou worden uitgezet, maar een rechter in New York schortte de uitzetting op en geeft de advocaten van Khalil meer tijd. President Donald Trump prees Khalils aanhouding vorige week op sociale media als onderdeel van zijn poging om antisemitisme op universiteitscampussen te bestrijden.