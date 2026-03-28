Iran laat 20 Pakistaanse schepen door Straat van Hormuz

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 22:23
ISLAMABAD (ANP/RTR/DPA) - Het Iraanse regime laat nog eens twintig Pakistaanse schepen de Straat van Hormuz passeren. Dat heeft de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Ishaq Dar gemeld in een bericht op X. Het zou volgens de minister gaan om twee schepen per dag.
Sinds de oorlog in Iran bepaalt dat land welke schepen door de zeestraat mogen. De passage is cruciaal voor de wereldwijde olie-export.
Dar sprak zaterdag over de telefoon met zijn Iraanse ambtgenoot Abbas Araghchi. Hij beschouwde de geste van Iran als "een voorbode van vrede die zal bijdragen aan het tot stand brengen van stabiliteit in de regio". "Dialoog, diplomatie en dergelijke vertrouwenwekkende maatregelen zijn de enige weg vooruit", zei de minister daarnaast.
Irans buurland Pakistan werpt zich op als bemiddelaar in de oorlog in het Midden-Oosten. Zondag brengt Dar zijn collega's uit Saoedi-Arabië, Turkije en Egypte bijeen om in Islamabad te praten over de situatie.
