ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere gewonden door ernstig ongeluk op N59 bij Nieuwerkerk

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 21:38
anp280326101 1
NIEUWERKERK (ANP) - Door een ernstig ongeluk op de N59 bij het Zeeuwse Nieuwerkerk zijn zaterdagavond vier mensen gewond geraakt, meldt de politie. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, kon een woordvoerder nog niet zeggen.
Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen, onder meer met een traumahelikopter.
De veiligheidsregio meldt dat de gewonden uit de auto's zijn bevrijd en zijn overgedragen aan de ambulancedienst. Volgens de politie worden de slachtoffers naar verschillende ziekenhuizen vervoerd.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De N59 is volledig afgesloten tussen Nieuwerkerk en Zierikzee.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

gandr-collage

generated-image

130567572_m

shutterstock_2665847987

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

Loading