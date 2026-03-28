Verstappen elfde in kwalificatie Grote Prijs van Japan

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 8:12
anp280326036 1
SUZUKA (ANP) - Max Verstappen is er bij de kwalificatie van de Grote Prijs van Japan niet in geslaagd de derde kwalificatiesessie te halen. De Red Bull-coureur kwam in Q2 tot de elfde tijd en was daarmee uitgeschakeld. Verstappen was 1,214 seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli die met 1.29,048 de beste tijd had neergezet.
In de drie vrije trainingen op het circuit van Suzuka kwam Verstappen al niet in de buurt van de toptijden. In de derde vrije training eerder zaterdag kwam hij tot de achtste tijd.
Verstappen was vorig jaar nog de snelste in de kwalificatie van de GP van Japan. Hij won de race toen voor de vierde keer op rij.
loading

generated-image

AP26051649423698-1771766898

anp270326043 1

Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

Investment-Risk-by-Country_Site

gandr-collage

Loading