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Houthi's melden aanval op militaire basis in Saudi-Arabië

Samenleving
door Redactie
zondag, 13 september 2026 om 7:15
bijgewerkt om zondag, 13 september 2026 om 7:24
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De Houthi's hebben met drones en raketten een militaire basis in het zuiden van Saudi-Arabië aangevallen. Volgens een militaire woordvoerder van de door Iran gesteunde groepering was de aanval gericht op wapendepots en commandocentra.
Deze week vielen de Houthi's vanuit Jemen meerdere steden aan in Saudi-Arabië, dat een militaire coalitie leidt die de Jemenitische regering bijstaat. Dinsdag vielen daarbij 73 gewonden. Ook op zaterdag vonden volgens Saudische staatsmedia aanvallen plaats, waarbij in de regio Jazan onder meer een moskee, andere gebouwen en voertuigen beschadigd raakten en twee gewonden vielen.
Saudi-Arabië heeft deze week ook luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi's. Daarnaast zijn Jemenitische regeringstroepen een offensief begonnen om gebied van de Houthi's te veroveren. Zaterdag voerden zij onder meer aanvallen uit op de stad Mokha, die deze week werd ingenomen door de Houthi's.
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