Houthi's melden dodelijke Saudische aanvallen op markt in Taiz

SANAA (ANP/AFP) - Bij Saudische luchtaanvallen op een markt in Taiz, in het zuidwesten van Jemen, zijn zeven doden gevallen in een gebied dat in handen is van de Jemenitische Houthi's. Dat meldt al-Masirah, de tv-zender van de Houthi's, op gezag van het ministerie van Volksgezondheid van de Houthi's. Ook zouden veertig mensen onder wie vijf kinderen gewond zijn geraakt door de aanvallen.

De aan Iran gelieerde Houthi's hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Buurland Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in het land en voert een militaire coalitie tegen de Houthi's aan.

Deze maand rukten de Houthi's op in het zuidwesten van Jemen, waarbij ze de gehele kust en de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb onder controle kregen. Ook voerden ze aanvallen uit op Riyad en de voor de olie-export belangrijke Saudische havenstad Yanbu.