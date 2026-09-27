Trump: veiligheidsdiensten VS en VK onderzochten verdachten al

WASHINGTON (ANP) - In een reactie op de arrestatie van vijf verdachten voor het voorbereiden van een terreurdaad bij een Britse luchtmachtbasis, claimde de Amerikaanse president Donald Trump zondag dat de arrestaties het gevolg waren van Amerikaanse samenwerking met de Britse autoriteiten. Veiligheidsdiensten van beide landen, waaronder het Britse Scotland Yard, zouden de verdachten al langer in het vizier hebben gehad.

"De samenwerking met Groot-Brittannië was geweldig", zei Trump onder meer tegen verslaggevers. "We hadden hen in het vizier. Ze waren van plan ons fort zware schade toe te brengen, maar de samenwerking met de Britten verliep uitstekend en we hebben ze weten te pakken."

De Britse politie heeft laten weten dat ze in actie was gekomen nadat ze een melding had ontvangen over drie verdachte voertuigen bij de basis. Ook zei de politie nog te gissen naar een motief van de verdachten.

De basis bij Fairford waarop de verdachten het zouden hebben gemunt, wordt ook gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf die basis bijvoorbeeld aanvallen op Iran uitgevoerd.